Il annonce une très mauvaise nouvelle pour l’OM

Prêté par Manchester United l'été dernier, Eric Bailly n'a jamais réellement réussi à briller cette saison à l'OM. Néanmoins, son prêt s'accompagne d'une option d'achat estimée à 10M€. Compte tenu de ses prestations, le club phocéen ne devrait pas le lever. Mais d'après Jean-Charles de Bono, en cas de deuxième place en Ligue 1, cette option d'achat pourrait devenir obligatoire.

Auteur d'une saison compliquée, notamment marquée par les blessures, Eric Bailly est prêté par Manchester United. Cependant, son prêt s'accompagne d'une option d'achat estimée à 10M€, qui pourrait devenir automatique si l'OM termine deuxième de Ligue 1, ce qui est bien parti. Par conséquent, le journaliste Jean-Charles de Bono ne cache pas son inquiétude.

«Bailly n’est pas un bon coup pour l’OM»

« Il me semble que Bailly avait déclaré dans une interview que ce n’était pas sûr qu’il reste à l’OM. Qu’il se voyait bien repartir en Espagne. La problématique c’est que Bailly ne joue pas à l’OM, donc où est ce qu’il va jouer ? Si tu finis deuxième et que tu dois le garder avec un gros salaire sur deux ans ça va être difficile. Aujourd’hui ça ne serait pas un bon coup pour l’OM. Après je ne sais pas si la saison prochaine s’il n’a plus de blessures ou qu’il retrouve toutes ses sensations, ça peut être tout autre chose. Mais aujourd’hui au moment où l’on en parle Bailly n’est pas un bon coup pour l’OM », confie-t-il à Football Club de Marseille avant de poursuivre. .

«On espère que cette histoire d’option d’achat obligatoire si on finit deuxième soit une mauvaise info»