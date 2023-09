Il annonce une surprise pour l'avenir de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore au cœur de tous les débats cet été concernant son avenir, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG sans prolonger. Par conséquent, l'option d'un départ libre n'est pas à exclure, tout comme celle d'une prolongation, toujours d'actualité, bien que ce ne soit pas la tendance forte.

L'avenir de Kylian Mbappé va continuer de faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, son contrat s'achève en 2024 et il sera donc autorisé à discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Cependant, Dominique Séverac assure qu'une prolongation au PSG est toujours possible.

«Le voir prolonger reste une possibilité»

« Ce sera l'un des feuilletons de la saison mais on voit qu'il n'empêche pas le joueur de marquer ni d'être bon. Les conséquences sont minimes. Trop tôt pour dire qui pourrait le remplacer alors qu'il n'est pas encore parti. Le voir prolonger reste une possibilité. Pas la plus forte mais elle existe », écrit le journaliste du Parisien dans un chat organisé sur le site du média.

Cette saison, Mbappé marque à tous les matches du PSG

Une prolongation de Kylian Mbappé serait évidemment une grande nouvelle pour le PSG tant le capitaine de l'équipe de France confirme son importance en ce début de saison. Buteur lors de tous les matches auxquels il a pris part avec les Parisiens, Kylian Mbappé a déjà inscrit huit buts en cinq matches toutes compétitions confondus avec le PSG.