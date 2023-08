Il annonce un attaque de feu à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après six premiers mois délicats à l'OM, Vitinha semble avoir bien mieux lancé sa saison. L'attaquant portugais s'est distingué en Ligue 1 et d'après Modou Sougou, il pourrait même former un duo très prometteur avec Pierre-Emerick Aubameyang si Marcelino décidait de les aligner ensemble sur le front de son attaque dans un 4-4-2 à plat.

Cet été, l'OM a très largement renforcé son secteur offensif avec les signature de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ainsi que Joaquin Correa. Des joueurs qui rejoignent Vitinha, recruté pour 32M€, bonus compris, en janvier dernier. Et après six premiers mois délicats, le Portugais semble bien plus en forme comme le souligne l'ancien Marseillais Modou Sougou.

Enfin la saison de Vitinha ?

« Il montre enfin ce dont il est capable. Quand Marseille l’a récupéré, je me suis dit que c’était un bon deal. Ce n’était pas trop tôt. Seulement ce ne devait pas être une recrue qui, dans l’immédiat, devait assumer la responsabilité de l’attaque. C’est un joueur espoir, en devenir. Tu ne lui donnes pas les clefs d’un club aussi exigeant. C’est à Sanchez et maintenant à Aubameyang de remplir cette tâche. Lors de ses six premiers mois, je ne l’ai pas reconnu. Quelque chose n’allait pas dans sa tête. Il semble redevenir le joueur qu’il était au Portugal. Dans tout ce qu’il fait, il recherche l’efficacité : ses déplacements, son timing sur les centres, son occupation de l’espace. Il y a un côté pragmatique dans son jeu », lance-t-il dans les colonnes de La Provence .

«Donnez-leur du temps et ils se trouveront les yeux fermés»