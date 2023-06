Il annonce son transfert au PSG, c’est la stupeur

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ces derniers jours, le jeune milieu défensif uruguayen Manuel Ugarte a lui-même annoncé son transfert à venir en direction du PSG, expliquant que tout était réglé. Mais son président au Sporting Lisbonne, visiblement surpris, a fait machine arrière dans ce feuilleton et indique que l’opération n’est pas encore bouclée pour Ugarte.

Jeudi, Manuel Ugarte, annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, faisait une annonce retentissante dans la presse portugaise : « La vérité, c'est qu'il faut maintenant se reposer un peu et tout commencer au PSG. Je vais dans un club géant, je ne l'ai pas encore réalisé, mais je vais essayer de tout commencer », indiquait le jeune milieu de terrain uruguayen de 22 ans, annonçant donc transfert vers le PSG avant même l’officialisation des clubs. D’ailleurs, cette sortie médiatique n’a pas du tout été du goût du Sporting Lisbonne, où le contrat d’Ugarte court jusqu’en 2026 avec une clause libératoire de 60M€.

PSG : En attendant Mbappé, un autre crack affole le mercato ! https://t.co/Nh4I9YodxJ pic.twitter.com/40jxQerSmn — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

« Ce n’est pas un joueur du PSG »

Interrogé vendredi sur les médias officiels du Sporting, Frederico Varandas a mis les choses au clair sur le futur d’Ugarte et un possible transfert au PSG… ou à Chelsea : « Deux clubs ont payé la valeur de la clause libératoire. Ils lui ont fait des propositions du point de vue de la carrière et du salaire. Il a d’abord opté pour l’une d’entre elles, puis il a changé d’avis pour une autre, comme c’est normal. C’est un grand joueur. Un excellent caractère, un grand professionnel. Mais ce n’est pas un joueur du PSG, c’est un joueur du Sporting », indique le président portugais.

Chelsea et le PSG au bras de fer pour Ugarte