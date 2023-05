Il annonce le transfert parfait pour l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM devrait se montrer très actif sur le mercato afin de renforcer son effectif. Plusieurs pistes circulent déjà, mais pour Daniel Riolo, l’important sera de dénicher de nouveaux milieux de terrain. Le journaliste estime en effet que Valentin Rongier est bien trop seul dans l’entrejeu, un secteur à renforcer en priorité.

Riolo estime que l'OM a besoin d'un milieu

« J’ai trouvé que les deux équipes ont été assez proches. Il y a avait peut-être un peu plus de cohérence collective et de déchet technique à Lens. On remarque souvent qu’au milieu de terrain de l’OM, Rongier surnage parce qu’il est un peu trop seul. Je pense qu’à terme ça handicape un peu l’OM. Et je pense que c’est là qu’il doit y avoir une piste de progression pour l’OM en vue de l’année prochaine », lance-t-il au micro de l' After Foot .

«Quand Sanchez n’est plus là c’est un gros gros handicap pour l’OM»