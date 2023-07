Il affole le mercato, grosse menace pour le FC Nantes

Hugo Chirossel

Si le FC Nantes s’est maintenu in extremis en Ligue 1, Samuel Moutoussamy a été une des satisfactions de cette saison. Alors qu'une prolongation était à l’ordre du jour, le milieu de terrain âgé de 26 ans n’aurait pas de nouvelles des dirigeants nantais en ce sens. Il ne lui reste plus qu’une année de contrat et plusieurs clubs seraient intéressés.

Il aura fallu attendre jusqu’à la dernière journée de championnat pour voir le FC Nantes se maintenir en Ligue 1. Alors que l’AJ Auxerre s’était incliné face au RC Lens (1-3), les Canaris quant à eux s’étaient imposés à domicile contre Angers (1-0), ce qui leur avait permis d’assurer leur place dans l’élite pour la saison prochaine. Un maintien dont Samuel Moutoussamy a été l'un des grands artisans.

Une prolongation de contrat au point mort

Le milieu de terrain âgé de 26 ans a été une des rares satisfactions du FC Nantes cette saison. Après la prise de fonction de Pierre Aristouy, qui a remplacé Antoine Kombouaré sur le banc nantais, Samuel Moutoussamy a même été intronisé capitaine. Comme l’indiquait Ouest-France à la fin du mois de juin, alors que le contrat de l’international congolais (22 sélections) court jusqu’en juin 2024, le FC Nantes avait l’intention de lui faire une offre de prolongation, ainsi qu’à Andrei Girotto. Mais quelques semaines plus tard, ce dossier serait au point mort.

Plusieurs clubs se sont renseignés