Il a vécu l’enfer à l’OM, «je ne jouais plus»

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Valentin Carboni semblait pouvoir exploser du côté de l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi misait gros sur lui, mais finalement l’aventure de l’international argentin dans le sud de la France n’a pas duré longtemps.

« C'était une très mauvaise expérience »

Dans un long entretien accordé au Secolo XIX, l’Argentin de 20 ans est revenu sur cette période compliquée à l’OM, à cause de sa blessure. « C'était une très mauvaise expérience, mais cela vous fait grandir en tant que joueur et en tant que personne, cela vous permet d'apprécier davantage les bonnes choses quand vous les avez. Je suis plus mature » a confié Carboni. « J'ai trouvé la force de réagir en moi, dans l'envie de revenir au plus haut niveau, en équipe nationale. Le ballon me manquait, je ne faisais plus ce qui me rendait heureux ».