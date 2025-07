«Une très mauvaise expérience», il raconte son calvaire à l’OM

Fortement voulu par Roberto De Zerbi, Valentin Carboni avait rejoint l’Olympique de Marseille dans un prêt qui avait suscité énormément d’attentes l’été dernier. Mais son aventure dans le sud de la France a tourné court, puisqu’après seulement quelques matchs l’international argentin s’était gravement blessé au genou et avait retrouvé l’Inter.

« C'était une très mauvaise expérience, mais… »

Annoncé proche d‘un possible retour à l’OM, il a finalement été prêté au Genoa en Serie A et dans un récent entretien, il est revenu sur son calvaire de la saison dernière. « C'était une très mauvaise expérience, mais cela vous fait grandir en tant que joueur et en tant que personne, cela vous permet d'apprécier davantage les bonnes choses quand vous les avez. Je suis plus mature » a déclaré Valentin Carboni, auprès de Il Secolo XIX. « J'ai trouvé la force de réagir en moi, dans l'envie de revenir au plus haut niveau, en équipe nationale. Le ballon me manquait, je ne faisais plus ce qui me rendait heureux ».