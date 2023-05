Il a transféré Benzema, son départ fait l’effet d’une bombe

Arnaud De Kanel

Dirigeant mythique du football français et président de l'OL pendant 36 ans, Jean-Michel Aulas n'est plus en fonction depuis ce lundi matin. Durant son long règne, il aura contribué à une incroyable moisson de trophées mais également à de beaux transferts comme celui de Karim Benzema vers le Real Madrid. Le 10 Sport vous dresse le onze type de l'OL sous la présidence de Jean-Michel Aulas.

Depuis ce lundi matin, Jean-Michel Aulas n'est officiellement plus le président de l'OL. Par le biais d'un communiqué, OL Groupe écrit ceci : « Lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023, le Conseil d’administration d’OL Groupe a nommé Monsieur John Textor en qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président-Directeur général d’OL Groupe. Monsieur John Textor a également été nommé en qualité de Directeur général d’OL Groupe à compter du 5 mai 2023, pour une période intérimaire, le temps d’identifier et de désigner un nouveau Directeur général. Monsieur Jean-Michel Aulas sera nommé Président d’honneur. OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines. OL Groupe est heureux de pouvoir continuer à bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de Monsieur Jean-Michel Aulas. Toutes les parties prenantes lui sont reconnaissantes pour son engagement et ses qualités de dirigeant qui ont permis au club de devenir une place forte du football européen tant chez les hommes que chez les femmes. » En 36 ans, il aura notamment remporté 7 titres de champion consécutifs avec l'équipe masculine, et forcément, de très grands joueurs sont passés par l'OL pendant son règne.

Grégory Coupet

Aux cages, on commence par Grégory Coupet. Malgré son mètre 81, il faisait régner la loi dans la surface de réparation. Apprécié de ses coéquipiers, son attitude a toujours été exemplaire. Il est difficile de se souvenir d'une boulette de sa part tant il était impérial. Il a remporté sept Ligue 1, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et cinq Trophée des Champions, le tout en étant élu à trois reprises meilleur gardien du championnat.

Anthony Réveillère

A droite de la défense, Anthony Réveillère. Arrivé du Stade Rennais, il s'est affirmé avec l'OL pendant dix saisons dans une période où les places étaient très chères dans cet effectif. Il a été sacré champion de France à 5 reprises sous le maillot lyonnais.

Cris

Capitaine emblématique de l'OL, Cris est sans aucun doute le défenseur qui a le plus marqué le club rhodanien. Arrivé en 2004, il a remporté la Ligue 1 à quatre reprises en disputant plus de 300 matchs sous le maillot lyonnais pendant près de 8 ans.

Samuel Umtiti

Beaucoup moins titré mais tout aussi talentueux, le champion du monde Samuel Umtiti a sa place dans le onze. Pur produit du centre de formation, Big Sam a enchainé 4 saisons à haut niveau avec l'OL avant de rejoindre le Barça. Son pétard face à Tottenham est resté dans les annales.

Eric Abidal

Sur le côté gauche, Eric Abidal a participé à la belle histoire de l'OL. Formé dans la région, à Lyon-Duchère, il avait débuté à l'AS Monaco avant que Jean-Michel Aulas ne décide de le rapatrier en 2004. Il compte notamment trois Ligue 1 avec l'OL.

Michaël Essien

Première pièce de ce milieu de terrain, Michaël Essien. Le Ghanéen avait fait forte impression à Bastia. Conquis, Aulas avait déboursé près de 11M€ et il a rapidement revu son argent. Après deux saisons à marcher sur la Ligue 1, c'est Chelsea qui avait craqué en l'achetant pour 38M€. Une réussite.

Mahamadou Diarra

Souvent oublié des cahiers d'histoire, Mahamadou Diarra tient sa place dans ce onze de légende. C'est lui qui a permis à Juninho et Essien de s'épanouir en assurant un rôle de sentinelle. Il avait également permis à Paul Le Guen de faire cohabiter Juninho, Eric Carrière et Vikash Dhorasoo dans l'entrejeu lyonnais. Un maillon indispensable d'un collectif bien huilé.

Juninho

Le joueur le plus emblématique de l'OL de Jean-Michel Aulas. Ses coups-francs, son pied magique, son allure caractéristique... Le Brésilien a participé au septs titres consécutifs en inscrivant 100 buts dont 44 sur coups de pieds arrêtés. Injouable.

Sidney Govou

L'OL a vu passer bon nombre d'attaquants. Parmi-eux, Sidney Govou. Celui que l'on à l'habitude de retrouver sur les antennes de Canal+ pour commenter les grandes affiches a forgé sa légende à l'OL. Avec Grégory Coupet, il est le seul à remporter tous les titres des années 2000. Il même disputé la demi-finale de Ligue des champions 2010.

Karim Benzema

En pointe, qui d'autre que lui. Avant le succès qu'on lui connait au Real Madrid, c'est à l'OL que Karim Benzema a fait ses gammes. Formé chez les Gones , il aura inscrit 66 buts en 148 matchs de 2005 à 2009. Meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue 1 en 2008, il a remporté quatre titres de champion avec l'OL.

Sonny Anderson