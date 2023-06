Il a sauvé l’ASSE, l’incroyable révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En octobre 2020, l'ASSE récupérer un joli pactole grâce à Wesley Fofana. Le défenseur central, formé à Saint-Etienne, était vendu à Leicester contre un chèque de 35M€, ce qui est, à ce jour, la plus grosse vente de l'histoire du club. Selon Jacky Bonnevay, ancien adjoint de Claude Puel, cette opération a, tout simplement, sauvé la peau de l'ASSE.

Vendu contre la somme de 35M€ à Leicester, Fofana reste à ce jour la plus grosse vente de l'histoire de l'ASSE. Et pour Jacky Bonnevay, les Verts doivent une fière chandelle au joueur, aujourd'hui sous contrat avec Chelsea.





« Il a fallu se séparer de Fofana pour que le club ne dépose pas le bilan »

A en croire l'ancien adjoint de Claude Puel, le club était proche de la faillite au moment de la vente de Fofana. « Nous n'avons probablement pas tout bien fait, mais il fallait sauver le club financièrement. Le plus grand exemple était Wesley Fofana. Il a fallu se séparer de lui pour que le club ne dépose pas le bilan. Pourtant, c'était plus facile avec Fofana. On s'est appauvri sportivement pour sauver le club, mais on s'est trop appauvri jusqu'à être remercié en décembre 2021 après une lourde défaite contre Rennes (0-5) » a-t-il déclaré lors d'un live avec Farid Rouas sur Instagram.

Bonnevay fait son mea-culpa