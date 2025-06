Icône du projet QSI, il boucle un transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à prêter certains de ses jeunes joueurs afin qu'ils s'aguerrissent. C'est le cas de Naoufel El Hannach qui a rejoint Montpellier sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Et le jeune défenseur central a notamment pu compter sur Zoumana Camara. Icône du projet QSI, le coach du MHSC a fait la différence dans ce dossier.

Présent aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde des Clubs, le PSG n'est pas encore très actif sur le mercato, mais a tout de même pris le temps d'officialiser le prêt de deux jeunes joueurs. Yoram Zague au FC Copenhague ainsi que Naoufel El Hannach à Montpellier où il retrouvera un certain Zoumana Camara sous les ordres duquel il a évolué chez les jeunes du PSG. Le jeune défenseur parisien se réjouit d'ailleurs de retrouver son ancien coach qui est désormais sur le banc du MHSC.

Naoufel El Hannach prêté à Montpellier « Je suis très content de signer un an au MHSC. C’est une fierté pour moi de jouer dans un groupe professionnel et essayer de prendre du temps de jeu. Je suis un défenseur polyvalent, je peux jouer à gauche, à droite ou central », confie-t-il sur le site officiel du MHSC avant d'évoquer plus en détail le rôle de Zoumana Camara.