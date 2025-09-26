Guardiola : Luis Enrique dit non, c'est la catastophe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de ne pas trop changer son effectif, en ne recrutant qu'un seul joueur de champ. Un choix parfaitement assumé par Luis Enrique, qui se retrouve toutefois confronté à une situation délicate alors que les blessures s'enchaînent. Pour Kevin Diaz, l'entraîneur du PSG aurait du s'inspirer de Pep Guardiola.

Très discret cet été, le PSG s'est contenté de miser sur le recrutement de deux gardiens de but (Lucas Chevalier et Renato Marin) ainsi qu'un seul joueur de champ à savoir Illia Zabarnyi. Un choix assumé mais très risqué comme en témoigne la situation actuelle avec les blessures. Pour Kevin Diaz, Luis Enrique aurait du accepter de faire comme Pep Guardiola qui n'hésite pas à surfer sur la concurrence pour constituer ses effectifs.

Luis Enrique refuse plusieurs transferts au PSG « Luis Enrique, que j’aime beaucoup, s’est un peu trompé sur l’intersaison. Comme tous les entraîneurs, ce qu’ils aiment, c’est de la continuité et de la sécurité. Luis Campos a dit que c’était un choix sportif de Luis Enrique de ne pas trop recruter cet été, car il voulait garder l’équilibre », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche.