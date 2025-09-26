Guardiola : Luis Enrique dit non, c'est la catastophe au PSG !

Cet été, le PSG a décidé de ne pas trop changer son effectif, en ne recrutant qu'un seul joueur de champ. Un choix parfaitement assumé par Luis Enrique, qui se retrouve toutefois confronté à une situation délicate alors que les blessures s'enchaînent. Pour Kevin Diaz, l'entraîneur du PSG aurait du s'inspirer de Pep Guardiola.
Très discret cet été, le PSG s'est contenté de miser sur le recrutement de deux gardiens de but (Lucas Chevalier et Renato Marin) ainsi qu'un seul joueur de champ à savoir Illia Zabarnyi. Un choix assumé mais très risqué comme en témoigne la situation actuelle avec les blessures. Pour Kevin Diaz, Luis Enrique aurait du accepter de faire comme Pep Guardiola qui n'hésite pas à surfer sur la concurrence pour constituer ses effectifs.
Luis Enrique refuse plusieurs transferts au PSG
« Luis Enrique, que j’aime beaucoup, s’est un peu trompé sur l’intersaison. Comme tous les entraîneurs, ce qu’ils aiment, c’est de la continuité et de la sécurité. Luis Campos a dit que c’était un choix sportif de Luis Enrique de ne pas trop recruter cet été, car il voulait garder l’équilibre », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche.
«L’une des grandes forces de Pep Guardiola c’est de toujours vouloir se réinventer et ajouter toujours d’autres joueurs»
« Je le comprends, certains entraîneurs préfèrent évoluer avec 12-13 joueurs. Mais l’une des grandes forces de Pep Guardiola par exemple, c’est de toujours vouloir se réinventer et ajouter toujours d’autres joueurs pour amener de la concurrence, quitte à perturber son groupe. Je ne dis pas qu’ils ne seront pas champions et qu’ils n’auront pas leurs chances pour gagner encore une fois la Ligue des Champions, mais par contre il ne faut pas qu’ils aient de blessés. Je pense que le PSG aurait dû recruter deux à trois joueurs de plus car Luis Enrique a sous-estimé la faculté des joueurs à se blesser », ajoute Kevin Diaz.