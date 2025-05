Gros transfert à l’OM : L’annonce inattendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d'un nouveau buteur ces derniers mois, l'OM aurait songé au profil de Jonathan David, qui arrive d'ailleurs au terme de son contrat avec le LOSC à l'issue de la saison. Et son coach, Bruno Génésio, a eu une réaction plutôt surprenante en conférence de presse lorsqu'il a évoqué l'intérêt de l'OM pour David.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Jonathan David (25 ans), qui arrivera au terme de son contrat avec le LOSC en juin prochain ? L'OM a été évoqué comme un prétendant insistant ces derniers mois et a semblé proche à plusieurs reprises d'attirer le buteur canadien, avant de finalement signer Elye Wahi l'été dernier puis Amine Gouiri en janvier. De son côté, l'entraîneur lillois Bruno Génésio a réagi de manière plutôt inattendue vendredi en conférence de presse, lorsqu'il a été interrogé sur l'intérêt de l'OM pour David.

« Ils estiment qu’il n’est pas assez fort pour payer »

« L’hiver dernier? Ils ne pouvaient pas le faire l’hiver dernier, si? Il fallait qu’ils payent. Donc s’ils l’ont pas fait, c’est qu’ils ne voulaient pas payer! C’est qu’ils estiment qu’il n’est pas assez fort pour payer, c’est ça? », a lâché Bruno Génésio, qui a ensuite évoqué la fin de contrat de Jonathan David, auteur d'une nouvelle grosse saison avec le LOSC (25 buts, 11 passes décisives toutes compétitions confondues).

« Qu’il prolonge ici, qu’il aille en France ou à l’étranger... »

Et l'entraîneur lillois n'exclut aucune possibilité pour l'avenir de David, notamment un futur en Ligue 1 à l'OM : « C’est le dernier de mes soucis. Ce que je veux, c’est qu’il garde la même attitude que sur les derniers matchs. Je l’ai suffisamment défendu quand il a eu une période un peu difficile, où on mettait en doute son état d’esprit, pour ne pas changer d’avis sur ce qu’il fait. Ses matchs me donnent raison, et je suis content que ça me donne raison. Ce qu’il fera au mois de juin, ça lui appartient, ce sera son choix. Qu’il prolonge ici, qu’il aille en France ou à l’étranger, le plus important pour lui c’est qu’il aille dans un endroit où il se sent bien, où il pourra s’épanouir ». Affaire à suivre...