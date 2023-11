Griezmann refuse une offre folle sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à son meilleur niveau après deux saisons ratées au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne semble pas avoir l’intention de quitter l’Atlético de Madrid. A tel point que d’après Fabrizio Romano, l’international français a même refusé une offre folle en provenance de l’Arabie Saoudite l’été dernier.

Auteur d’une magnifique première partie de saison avec l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann prouve qu’il est bien de retour à son meilleur niveau. Et pourtant, son nom circule du côté de Manchester United. Mais Fabrizio Romano assure que l’international français en quittera pas les Colchoneros . Il a même repoussé une offre folle venue d’Arabie Saoudite.

Griezmann ne veut pas quitter l'Atlético

« Il y a eu des histoires surprenantes à propos d'Antoine Griezmann comme cible de Manchester United, mais je pense que c'est impossible, honnêtement. Je ne suis au courant d'aucun contact, mais il ne s'agit pas seulement de cela, il s'agit aussi de la volonté du joueur de rester à l'Atlético de Madrid », révèle le journaliste italien pour CaughtOffside , avant de dévoiler les coulisses de l’offre reçue par Griezmann.

«Une proposition folle» de l'Arabie Saoudite