Greenwood : Son remplaçant arrive à l'OM !

Déjà très actif sur le mercato, l'OM a notamment renforcé son secteur offensif en attirant Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang. Et pourtant, le club phocéen tente également de recruter Edon Zhegrova, dont le contrat au LOSC s'achève dans un an. Un joueur qui viendrait dans un rôle de doublure de Mason Greenwood.

Auteur d'une première saison très aboutie à l'OM, Mason Greenwood semble bien décidé à surfer sur cette dynamique comme en témoignent ses prestations durant les matches de préparations de l'OM. Cependant, alors qu'Igor Paixao a été recruté pour occuper le couloir gauche de l'attaque marseillaise, c'est Jonathan Rowe qui semble être la doublure dans l'ancien crack de Manchester United. Et pourtant, l'OM semble bien décidé à continuer à renforcer son secteur offensif et s'intéresserait notamment à Edon Zhegrova dont le contrat au LOSC prend fin dans un an. Et pour David Gluzman, il présente le profil parfait pour être la doublure de Mason Greenwood.

L'OM s'active pour Zhegrova « C'est le profil de joueur dont ils ont vraiment besoin. Pour doubler Greenwood avec ce profil de gaucher un peu intérieur, qui peut rentrer et être décisif. C'est quand même un joueur qui avait été nommé dans le top 5 des meilleurs joueurs de Ligue 1 en 2023-2024 », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche.