Greenwood - OM : Transfert confirmé !

Arrivé libre en provenance du LOSC, Angel Gomes a été présenté à la presse ce vendredi. L’occasion pour le milieu de terrain anglais de révéler qu’il avait passé un coup de fil à Mason Greenwood pour prendre des informations sur l’OM. Après une saison à Marseille, le numéro 10 a donc visiblement bien conseillé son compatriote.

Après CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l'OM a présenté sa troisième recrue de l'été à savoir Angel Gomes. Arrivé libre en provenance du LOSC, le milieu de terrain anglais était présent en conférence de presse durant laquelle il a notamment justifié son choix, révélant notamment une discussion avec Mason Greenwood.

Greenwood a convaincu Gomes « Ce n’est pas ce qui a dicté mon choix, mais c’est toujours bon de connaître des personnes, de revoir des visages familiers. J’ai parlé avec certaines personnes, on a parlé plusieurs fois avec Mason au téléphone parce qu’évidemment il connaît mieux le club que moi, il a passé la dernière saison ici, il a fait de grandes choses. Mason, c’est un petit frère pour moi. On s’est rencontrés à 8 ans, on a commencé à jouer ensemble à cet âge-là, chez les jeunes. Ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir quelqu’un qui suit le même parcours : commencer si petit et finir ensemble dans un club professionnel. Donc j’ai hâte qu’on puisse partager ces moments ensemble », confie-t-il en conférence de presse avant d’évoquer plus en détails les coulisses de sa signature.