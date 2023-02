Grâce à lui, l'OM a bouclé un transfert

Arthur Montagne

Arrivé l'été dernier en provenance de l'AS Roma pour environ 11M€, Jordan Veretout s'est prononcé sur son arrivée à l'OM et a notamment révélé l'importance d'Igor Tudor dont le style plaît à l'international français qui avait pu l'affronter en Serie A lorsque le technicien croate était sur le banc de l'Hellas Vérone.

Bien décidé à renforcer son entrejeu l'été dernier, l'OM a décidé de recruter notamment Jordan Veretout qui s'est engagé en provenance de l'AS Roma pour 11M€. Et le milieu de terrain explique que l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc marseillais n'est pas étrangère à son choix.

L'info du jour pic.twitter.com/Wem2UBEd3n — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Veretout convaincu par le style Tudor

« Le football a évolué. On a un coach qui a entraîné en Italie, il fait beaucoup de travail vidéo. Mais en France, ça s’est développé. En Italie, trois jours avant un match, on était en salle à analyser l’équipe adverse. Je l’avais toujours fait mais c’était vraiment accentué, là-bas. Aujourd’hui, il y a de la vidéo dans tous les clubs. En arrivant en Italie, j’étais surpris de voir les équipes ressortir de l’arrière. On faisait des entraînements sur ce thème. J’ai beaucoup progressé là-dessus », confie-t-il dans les colonnes du Parisien .

«Il nous booste»