Galtier viré, ça chauffe entre le PSG et son prochain entraineur

Amadou Diawara

Pour préparer la succession de Christophe Galtier, qui ne sera plus l'entraineur du PSG la saison prochaine, Luis Campos aurait rencontré un représentant de Julian Nagelsmann ce mardi à Paris. L'occasion de discuter du projet de jeu de l'Allemand, de son potentiel futur effectif et du cout de son transfert.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction du PSG a rencontré Christophe Galtier dernièrement. Alors que le technicien parisien est apparu fatigué et marqué par sa première saison dans la capitale française, Luis Campos lui a annoncé qu'il allait être remercié à l'intersaison.

Le prochain entraîneur identifié, le PSG passe à l’action https://t.co/cwQpyrTzWI pic.twitter.com/TTDh1bhwEZ — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Campos a rencontré le clan Nagelsmann à Paris

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, la direction du PSG penserait à recruter Julian Nagelsmann. D'ailleurs, Luis Campos, le conseiller football du club parisien, aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour mener à bien ce dossier.

Nagelsmann et le PSG se projettent ensemble