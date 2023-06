Galtier : Le PSG tente un pari, le Qatar joue gros

Thomas Bourseau

Julian Nagelsmann pour remplacer Christophe Galtier sur le banc de touche ? Le PSG penserait au coach de 35 ans qui est connu pour un management propre à lui qui pourrait poser problème à Paris. Explications.

Christophe Galtier pourrait ne pas passer l’été du côté du PSG. Le10sport.com vous a affirmé le vendredi 2 juin que Luis Campos prévoyait de continuer avec le technicien français la saison prochaine à condition que ce dernier montre une motivation suffisante pour rester en poste. Néanmoins, au sein du comité de direction et des hauts décideurs du Paris Saint-Germain, il semble être question d’un changement d’entraîneur.

Un management atypique, un mariage compliqué avec le PSG ?

Bien que le10sport.com vous ait affirmé le contraire lundi, Le Parisien confie pour sa part que Julian Nagelsmann et le PSG auraient noué les premiers contacts la semaine dernière. Remercié par le Bayern Munich seulement en mars dernier, Nagelsmann pourrait donc vite reprendre du service du PSG. Néanmoins, la méthode de management de Julian Nagelsmann, qui est plus un manager qu’un entraîneur, pourrait poser moult problèmes au PSG.

«Il ne laisse rien au hasard et veut avoir la maîtrise sur tout ce qu’il propose»