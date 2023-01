Furieux, le PSG va lâcher une somme astronomique pour un crack

Arnaud De Kanel

Pas très actif lors de cette fenêtre hivernale, le PSG prépare l'avenir. Il y a un peu plus d'un mois, Endrick (16 ans) passait sous le nez des dirigeants parisiens en ralliant le Real Madrid. Le PSG n'a toujours pas digéré et ne veut plus revivre un tel échec. Alors, le club de la capitale pourrait sortir les gros moyens pour attirer le «nouveau Neymar».

Face à la menace du fair-play financier, le Paris Saint-Germain ne peut pas trop dépenser cet hiver. Pour autant, la direction sportive prépare déjà la suite. Pour cela, les recruteurs parisiens ont les yeux braqués en direction du Brésil où ils ont identifié leur nouvelle pépite qui va leur faire oublier Endrick.

Coup de tonnerre, le PSG prépare une surprise à 20M€ https://t.co/9odyOlwzen pic.twitter.com/3B6gX0EwlU — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

Le PSG déniche son nouveau crack au Brésil

Depuis plusieurs années, les clubs ont pris l'habitude de lancer une chasse à la pépite et n'hésite pas de dépenser des sommes démesurés pour des adolescents qui ont encore tout à prouver. C'est dans cette optique que le PSG ciblerait Vitor Roque. En effet, le Daily Mail rapporte que Paris se serait mêlé à la lutte avec Manchester United pour s'attacher les services de l'attaquant de 17 ans, comparé à la vedette parisienne Neymar.

Une offre de 60M€ à venir ?

Une fois encore, le PSG est prêt à employer les gros moyens. Bien décidé à ne pas commettre la même erreur qu'avec Endrick, le club de la capitale pourrait offrir 60M€ à l’Atlético Paranaense. Les Parisiens ont de l'espoir car il possèderaient une certaine avance sur Manchester United, l'autre club intéressé par la pépite.