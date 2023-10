Frank McCourt a vendu la mèche pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt demeure relativement discret, se contentant de quelques communiqués ou de rares prises de paroles. Selon le journaliste Thibaud Vézirian, l'explication est simple. Le Bostonien prépare son départ et la vente du club marseillais. Des changements significations ont été enregistrés en interne, et ce ne serait pas un hasard.

Ces dernières semaines, l'OM a vécu une crise institutionnelle. Javier Ribalta, Marcelino et David Friio ont pris la décision de quitter le projet marseillais. A la tête de la formation marseillaise, Frank McCourt a organisé plusieurs visioconférences avec sa direction pour préparer la suite, mais s'écrira-t-elle avec lui ?

Les joueurs de l’OM déjà fatigués par Gattuso ? Il s’en moque https://t.co/EgXJd3EcxX pic.twitter.com/nC1W1DvEzB — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

« Dire qu’il n’y a rien, c'est étonnant »

Selon le journaliste Thibaud Vézirian, il n'est pas impossible que McCourt quitte l'OM dans les prochaines semaines. « Dire qu’il n’y a rien, c'est étonnant quand on voit tout ce qu’il s’est passé, quand on voit que McCourt est aux abonnés absents, qu’il a quitté le conseil de surveillance, qu’il n’a plus parlé depuis un an et demi » a-t-il confié. Il est, surtout, interpellé par le silence du dirigeant américain.

Le silence de McCourt pose question