France 98 : Le coup de fil décisif pour signer à l'OM !

Cet été, deux champions du monde débarquent en Ligue 1. Tandis que Paul Pogba a signé à Monaco, Olivier Giroud a lui rejoint le LOSC. Quelques années avant les vainqueurs du Mondial 2018, Frank Leboeuf avait connu pareil scénario. Champion du monde 98, il s'était engagé avec l'OM en 2001, convaincu notamment par un appel de Bernard Tapie.

« Bernard Tapie m'appelle... »

De retour donc en Ligue 1, le champion du monde 98 est revenu sur sa signature à l'OM pour L'Equipe. Frank Leboeuf a alors fait savoir sur ce sujet : « Je sentais que Claudio Ranieri (l'entraîneur de Chelsea) voulait faire jouer John Terry. À un an de la Coupe du monde 2002, je ne voulais pas prendre le risque d'être sur le banc. Une semaine avant la reprise de la Ligue 1, Bernard Tapie m'appelle en me disant : "Je te mets capitaine de l'OM." C'était un beau défi, surtout que l'OM sortait de deux saisons dans les bas-fonds de Ligue 1. Cela me permettait aussi de me rapprocher de ma famille et de mon père malade ».