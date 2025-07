Fin de l’histoire : Un joueur de l’OM annonce son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec l’OM, Chancel Mbemba a fait ses adieux au club phocéen dans une longue publication sur ses réseaux sociaux. Le défenseur central congolais, qui sort d’une saison blanche dans le loft marseillais, n’affiche malgré tout aucun remord avec Pablo Longoria, le président de l’OM.

Comme prévu, Chancel Mbemba (30 ans) quitte l’OM libre alors que son contrat vient d’arriver à expiration. Une libération pour l’international congolais (85 sélections), lui qui était cantonné au loft depuis l’été dernier et n’a pas eu droit à la moindre minute de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi en équipe première. Malgré cette situation délicate, Mbemba a tenu à faire ses adieux à l’OM avec une publication sur son compte Instagram.

« Ces trois saisons resteront gravées dans ma mémoire » « Toutes les histoires trouvent leur conclusion, et parfois, celle-ci n'est pas celle que l'on avait imaginée. Ces trois saisons avec l'Olympique de Marseille resteront gravées dans ma mémoire, et j'en retiendrai le meilleur : l'ambiance électrisante du Vélodrome, des supporters exceptionnels et une ville qui vibre au rythme des matchs », confie Chancel Mbemba, qui a également un mot pour le président de l’OM, Pablo Longoria.