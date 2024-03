FC Nantes : Il signe à l’OM et s’emballe pour son transfert

Thibault Morlain

Ce dimanche soir, l’OM affronte le FC Nantes en Ligue 1. Une rencontre qui sera particulière pour Quentin Merlin, aujourd’hui joueur du club phocéen et qui était encore chez les Canaris il y a quelques semaines. En effet, c’est lors du dernier mercato hivernal que le transfert de Merlin à l’OM a été bouclé. Et si le néo-Olympien vient à peine de poser ses valises sur la Canebière, tout se passe à merveille pour lui.

Alors que l’OM n’avait pas prévu de se séparer de Renan Lodi cet hiver, avec le départ du Brésilien à Al-Hilal, il a donc fallu se remettre en quête d’un arrière gauche au mercato après avoir déjà recruté Ulisses Garcia. Et c’est finalement au FC Nantes que l’OM a trouvé son bonheur, bouclant ainsi le transfert de Quentin Merlin, moyennant un chèque de 12M€ pour les Canaris. A 21 ans, le défenseur français est désormais un joueur marseillais. Le début d’une nouvelle aventure pour l’ancien du FC Nantes, plus heureux que jamais aujourd’hui.



« Je m’épanouis, je suis content »

Se préparant à retrouver le FC Nantes ce dimanche soir, Quentin Merlin s’est confié à Ouest France à propos de son transfert à l’OM. Ayant déjà trouvé sa place à Marseille, il explique notamment : « On a l’impression que je suis à l’OM depuis 10 ans ? Non mais quand je suis sur le terrain et que j’ai la confiance de mes coéquipiers, on va dire que je rayonne puisque je prends beaucoup de plaisir. Je vis de ma passion, je kiffe la ville, les supporters qui m’adorent. Avec une telle ferveur, ce n’est que du bonheur. Je m’épanouis, je suis content ».

« Je suis très bien ici »