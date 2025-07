Fake news à l'OM : La grande révélation

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi n'allait jamais partir cet été malgré les vives rumeurs à ce sujet dans la presse italienne au printemps dernier. La cause ? Son engagement total avec l'OM qui s'est manifesté par son voyage aux Etats-Unis à la rencontre du propriétaire Frank McCourt. Dès lors, le sort en était jeté.

L' Olympique de Marseille a eu chaud. En toute fin de saison dernière, l'avenir de Sergio Conceiçao à l' AC Milan était plus que remis en cause puisque la presse italienne affirmait que les dirigeants rossoneri ciblaient entre autres Roberto De Zerbi afin de le remplacer.

«Un départ en Italie ? J'avais déjà appelé des joueurs»

Ce feuilleton a considérablement animé l'actualité mercato de l'OM qui n'a toutefois pas vraiment tremblé à l'idée de perdre son entraîneur arrivé seulement un an plus tôt et à deux années de la fin de son contrat. « Mon nom a circulé en Italie ? Oui, je sais, mais nous étions déjà au travail avec Medhi (Benatia) et Pablo (Longoria). J'avais déjà appelé des joueurs, quand nous sommes allés à Miami (fin mai) pour rencontrer Frank (McCourt), nous avions parlé avec CJ Egan-Riley, nous avions parlé de (Facundo) Medina. La saison était partie ».