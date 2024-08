EXCLU - Mercato : Strasbourg chasse la même pépite que l’OM !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations, le Racing Club de Strasbourg vient de prendre des renseignements sur un crack brésilien, dans les radars de l’OM. Voici nos informations.

L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco étaient sur la même proie à la fin du mois de mai. Du côté de Fluminense, le jeune Alexsander a séduit les cellules de recrutement des deux clubs. A 20 ans, ce milieu défensif fait partie des talents du championnat brésilien. Depuis un mois, l’OM et l’AS Monaco n’ont pas bougé davantage. En revanche, un troisième club français vient d’entrer dans la danse.

Strasbourg arrive pour Alexsander

Ce troisième club français n’est autre que le Racing Club de Strasbourg. Depuis que les Alsaciens partagent les mêmes propriétaires que Chelsea, la filière brésilienne fonctionne à plein régime. En témoigne, les prêts d’Angelo Gabriel et d’Andrey Santos. Selon nos informations, Strasbourg vient de prendre des renseignements précis sur Alexsander auprès de Fluminense. A voir si l’intérêt du Racing s’intensifiera dans les temps à venir…