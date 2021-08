Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Lyon recale Ndombele, Tottenham réfléchit pour Aouar !

Publié le 21 août 2021 à 13h00 par Alexis Bernard mis à jour le 21 août 2021 à 13h01

En cette fin de mercato, ça s’agite autour d'Houssem Aouar. Selon les informations recueillies par le10sport.com, ça discute notamment entre l’OL et Tottenham.

Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, la porte est ouverte cet été pour un départ d’Houssem Aouar de l’OL. Et le profil de l’international international français plait énormément du côté de la Premier League, avec Tottenham en première ligne. Pour recruter Aouar, les Spurs ont d’ailleurs fait une grosse proposition à Jean-Michel Aulas selon nos informations, à savoir un échange avec Tanguy Ndombele et une somme d’argent à côté. Toutefois, l’OL a dit non puisque Peter Bosz n’est pas intéressé par l’ancien Lyonnais et parce que les Gones ne peuvent également pas assurer le salaire de Ndombele.

C’est pas encore fini pour Aouar !