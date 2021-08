Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - OL : Bakayoko c’est vrai, Gonalons c’est non

Publié le 12 août 2021 à 16h04 par Alexis Bernard mis à jour le 12 août 2021 à 16h29

Les informations autour d’un intérêt de l’OL pour Tiémoué Bakayoko se confirment. Les Gones ont effectivement pris contact avec Chelsea pour le milieu de terrain français.

Ces dernière heures, Sky Italia a révélé l’intérêt de l’OL pour le milieu de terrain de Chelsea, Tiémoué Bakayoko. Après renseignement pris, le10sport.com est en mesure de confirmer ces informations. Les Gones ont en effet pris contact avec les différentes parties pour envisager une arrivée de l’ancien monégasque cet été. Des contacts avec le joueur et avec Chelsea existent depuis plusieurs joueurs.

Le Milan est là