EXCLU - Mercato : L’Atletico de Madrid a tenté Manu Koné (Toulouse)

Publié le 13 janvier 2021 à 18h20 par Alexis Bernard

S’il a choisi le Borussia M’Gladbach, Manu Koné était également dans le viseur de l’Atletico de Madrid cet hiver.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Manu Koné a choisi le Borussia M’Gladbach pour la suite de sa carrière. Le milieu de terrain toulousain va être acheté par le pensionnaire de Bundesliga pour environ 10 millions d’euros. Il devrait signer pour cinq ans et être prêté, dans la foulée, au TFC. Le Franco-Ivoirien de 19 ans pourra ainsi terminer la saison avec Patrice Garande et tenter d’aller chercher une accession en Ligue 1.

L’Atletico le voulait

Mais le Borussia n’a pas eu la tâche facile pour s’offrir Manu Koné. Longtemps suivi par des clubs anglais, le milieu de terrain avait également la prestigieuse écurie espagnole de l’Atletico de Madrid sur ses talons. Des discussions ont eu lieu avec le club et le joueur. Au final, le Borussia M’Gladbach a dégainé plus vite et plus fort. Mais Diego Simeone s’est laissé séduire par le profil du Toulousain…