EXCLU - Mercato : Alphonse (Dijon) courtisé en Belgique

Publié le 20 juin 2020 à 22h10 par Alexis Bernard

Latéral de Dijon, Mickaël Alphonse suscite des intérêts du côté du championnat belge.

Auteur d’une belle saison du côté de Dijon, où il occupe une place de titulaire sur le côté droit, Mickaël Alphonse se retrouve courtisé à l’approche du mercato estival. Selon nos informations, des clubs belges s’intéressent notamment à lui. Les noms du Sporting Charleroi et du KAS Eupen feraient notamment partie de la liste. A 30 ans, Mickaël Alphonse n’a plus qu’un an de contrat du côté du DFCO et pourrait donc plier bagage dans les semaines à venir…