EXCLU : Lille, Hertha Berlin… Dans les coulisses du dossier Ajorque

Publié le 23 juillet à 19h15 par Alexis Bernard

Courtisé par le Hertha Berlin, qui a dégainé une offre de transfert, Ludovic Ajorque était également la cible du LOSC avant que les Dogues ne finissent par choisir Mohamed Bayo (Clermont). A présent, l’attaquant du Racing Club de Strasbourg doit repenser sa réflexion, lui qui se voyait déjà chez les Dogues… Voici nos informations sur ce dossier chaud du mercato.

Nouveau rebondissement dans le dossier Ajorque. Suite aux révélations du 10 Sport datées du 2 juin, évoquant le vif intérêt du Hertha Berlin pour l’attaquant strasbourgeois (confirmées un mois plus tard, le 11 juillet, par nos confrères de L’Equipe ), la situation du buteur de 28 ans connaît quelques remous. En effet, les plans de Ludovic Ajorque se retrouve perturbée par le retrait du LOSC dans son dossier. Selon nos informations, les Dogues étaient en effet sur la piste de l’attaquant français. Et visiblement, il faisait partie des priorités de recrutement de l’été.

Lille a fait demi-tour…

Très intéressé par le projet lillois, Ludovic Ajorque a même mis en stand-by l’ensemble des pistes le concernant pour prioriser une arrivée dans le Nord. Convaincu qu’il pouvait franchir un cap au LOSC, il a demandé à ses représentants de ne pas avancer sur les autres pistes, notamment celle du Hertha Berlin, la plus chaude depuis un mois. Mais le LOSC a finalement fait demi-tour… Olivier Létang a bouclé la signature de Mohamed Bayo, l’attaquant du Clermont Foot Auvergne, pour 14 millions d’euros. Un transfert qui a de fait éteint la piste Ajorque dans le Nord.





Le Hertha a proposé 10 millions

Tout est donc remis en cause pour Ludovic Ajorque. Le LOSC n’étant plus une option, il faut reprendre les autres pistes du dossier mis en stand-by. Ces pistes, quelles sont-elles ? Selon nos informations, le dossier le plus avancé est celui du Hertha Berlin, qui a transmis une offre de 10 millions d’euros pour Ludovic Ajorque. C’est en dessous de ce qu’attend Strasbourg, à savoir 15 millions d’euros.

Ajorque doit se décider

A présent, toutes les parties doivent reprendre les discussions et prendre une décision. Et Ludovic Ajorque doit notamment se positionner pour savoir ce qu’il compte faire. Après la volte-face du LOSC, où il s’imaginait déjà, que souhaite-t-il faire ? Strasbourg doit-il continuer les négociations avec le Hertha Berlin, un projet qui lui plaisait sur le papier avant que Lille ne débarque ? Si c’est le cas, encore faut-il que le club allemand rehausse son offre car il y a un écart entre l’offre berlinoise et les attentes strasbourgoises…