Enorme clash à l'OM, cette star va tout perdre

Déjà en grande difficulté depuis le début de la saison, Dimitri Payet n'a pas arrangé son cas. Suspendu pour les deux dernières journées de championnat, le joueur n'a pas disputé la rencontre face au LOSC. Sanctionné par Igor Tudor, l'international français de 36 ans pourrait en avoir fini avec l'OM. Une terrible désillusion pour cet historique du club.

Dimitri Payet a vécu une semaine cauchemardesque. Suspendu trois matches fermes par la commission de discipline de la LFP, le joueur de 36 ans n'a pas arrangé son cas. Ce dernier a été sanctionné par Igor Tudor avant la rencontre face au LOSC en raison d'une attitude boudeuse lors du dernier entraînement. « Tout le monde est logé à la même enseigne. Les joueurs qui sont prêts à aider l’équipe sont là ce soir » a confié l'entraîneur de l'OM, qui a décidé de se passer des services de Payet, mais aussi de Nuno Tavares.

Payet suspendu à cause de son attitude

Une décision, qui serait loin de faire l'unanimité comme l'annonce L'Equipe . De son côté, RMC Sport confirme les tensions entre l'OM et Payet, précisant que le joueur n'aurait pas supporté son absence au sein de l'équipe des titulaires lors de l'entraînement de vendredi dernier.

Un impact sur son avenir à l'OM ?