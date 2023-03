En pleine polémique avec les Bleus, une nouvelle tombe pour Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que sa relation avec Didier Deschamps continue de faire grincer des dents, Karim Benzema a d'autres choix à fouetter. Le joueur de 35 ans doit, notamment, régler son avenir au Real Madrid. Lié jusqu'en juin prochain avec le club espagnol, le Ballon d'Or serait sur le point d'annoncer sa prolongation, et ce malgré un intérêt de l'OL.

Attendu au Stade de France ce vendredi, Karim Benzema a décidé d'éviter la cérémonie organisée par la Fédération française de football. En froid avec Didier Deschamps; le buteur est resté en Espagne, où il est attendu sur d'autres dossiers d'importance, notamment celui de son avenir. Lié jusqu'en juin avec le Real Madrid, le Ballon d'Or 2022 n'a pas encore prolongé son contrat et certaines équipes reprennent espoir, à commencer par l'OL. Le club lyonnais rêve de rapatrier Benzema comme l'avait confié Jean-Michel Aulas.





L'OL ouvre la porte à Benzema

« Le retour de Benzema ? J’en rêve tous les jours, mais c’est compliqué. On va essayer. Plus il réussit au Real Madrid... Je regardais hier le match contre le Barça perdu 2-1. Certains ne l’ont pas trouvé au meilleur de sa forme, moi, je l’ai trouvé très bon. Si on avait la possibilité et une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C’est plus qu’un potentiel, c’est un symbole » avait déclaré le président de l'OL.

Entre le Real Madrid et l'OL, Benzema a déjà tranché