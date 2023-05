En plein calvaire, elle lâche une grande annonce sur l’avenir de Pogba

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Paul Pogba traînait son spleen du côté de Manchester United. À l'été 2022 il a donc fait le choix de revenir là où il a passé ses meilleures années, à la Juventus. Mais malheureusement pour le Français, sa saison en Italie a été catastrophique, minée par des blessures et des affaires extra-sportives. Mais selon son agente, il ne va rien lâcher.

10 apparitions pour un total de 161 minutes de jeu et une passe décisive. Ce n'est pas le bilan d'un jeune joueur pour sa première saison chez les pros, mais celui de Paul Pogba avec la Juventus. Le champion du monde français comptait relancer sa carrière en revenant en Italie à Turin, là où il s'est révélé aux yeux du football pendant quatre saisons. Mais le milieu de terrain très fragile a malheureusement subi de nombreuses blessures, qui l'ont empêché de faire une saison pleine.

L'affaire Paul Pogba

En plus des blessures à répétition, l'ancien joueur de Manchester United a dû faire avec des événements extra-sportifs. Avant le Mondial, l'affaire Pogba éclate. Le joueur se dit victime d'extorsion de fonds, menées par certains de ses proches, dont son frère Mathias. L'enquête est toujours en cours mais ce qui est sûr, c'est que cela a eu des répercussions sur la saison du milieu de terrain.

Séquestré, Paul Pogba dit tout sur son calvaire https://t.co/nQWOPOg0bG pic.twitter.com/tDtzrI7qgB — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Pogba va revenir plus fort selon son agente