«En kif total» : Le PSG va le régaler avec son prochain transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé proche de signer au PSG l’été dernier, Rayan Cherki a relancé les rumeurs l’envoyant à Paris avec sa récente sortie au sujet d’une éventuelle signature au PSG. Et pour Daniel Riolo, le club de la capitale régalerait le Lyonnais en le recrutant, lui qui serait «en kif total» de recevoir un appel de Luis Campos.

Dimanche sur lors de la remise des Trophées UNFP, Rayan Cherki a partagé la scène avec neuf joueurs du PSG qui composaient à ses côtés l'équipe type de Ligue 1. L'occasion pour le Lyonnais de lâcher un petit appel du pied au club de la capitale, quasiment un an après avoir fait capoter son transfert vers la capitale. Daniel Riolo assure d'ailleurs que le joueur formé à l'OL adorerait recevoir un appel du PSG, bien que son profil ne corresponde pas tout à fait aux besoins du club.

Cherki au PSG, «il serait en kif total»

« Il serait en kif total de recevoir un coup de fil. (...) C'est une claque dans la tronche pour les supporters de l'OL. Tu remarqueras que cette soirée des Trophées UNFP, il y a toujours des grosses déclarations. Il y a eu Mbappé, même Dembélé l'année dernière. (...) Là Cherki a tout simplement dit qu'il voulait aller au PSG. (...) Là maintenant tout de suite dans l'état actuel du XI parisien, il a pas sa place, il démarre pas, parce qu'il est en-dessous en terme technique, de préparation et de réponse à une exigence. Il passe dans un autre football. Cherki n'a pas encore joué à ce niveau-là dans l'effort collectif et la mise en place collective. Il peut y arriver, mais il y a un énorme travail qui doit être fait avec lui », rappelle-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.

«C'est une claque dans la tronche pour les supporters de l'OL»

« En plus, il a pas de position claire. Quand il faudra faire des matchs de L1, il pourra jouer n'importe où, mais quand il y a gros match de LDC, il n'y a que des positions claires. S'il est polyvalent ? Je ne suis pas d'accord. Doué dans toute sa progression, il y avait quelque chose qu'on savait, c'est qu'il était polyvalent. On le savait, mais on ne le sait pas de Cherki. Il n'y a pas de grosse référence. L'état d'esprit, il l'aura, mais est-ce qu'il a en lui assez de capacité physique pour arriver à ce volume de course ? (...) Je ne te dis pas que c'est impossible. Comme pour Gouiri quand il est arrivé à l'OM, on demande à voir. Mais Gouiri, ils l'ont installé à un poste. (...) Cherki a tellement de technique, il me plait », ajoute Jérôme Rothen.