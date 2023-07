En feu sur le mercato, le RC Lens signe un énorme crack

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après sa saison exceptionnelle, le RC Lens se prépare à disputer la Ligue des champions. Par conséquent, les Sang-et-Or espèrent être en mesure de frapper fort lors du mercato estival afin de disposer d'un effecif encore plus compétitif. Dans cette optique, le dauphin du PSG vient d'officialiser la signature de sa cinquième recrue.

Comme attendu, le RC Lens ne manque pas de s'activer cet été. Qualifié pour la Ligue des champions, le dauphin du PSG en Ligue 1 se prépare à récupérer quasiment 50M€ pour le transfert de Loïs Openda. En parallèle, Andy Diouf, Morgan Guilavogui, Neil El Aynaoui et Stijn Spierings se sont engagés avec le RC Lens qui vient d'officialiser l'arrivée d'une cinquième recrue en la personne d'Oscar Cortés (19 ans).

🚐 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝑻𝒐𝒖𝒓2023, 𝑒́𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒5⃣✍️ Oscar Cortés📍 Cité des Électriciens de @BethuneBruay📅 14/07/2023👉 https://t.co/NA0DVh5A7Z#MercaTour2023 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/jcDj1kOZbb — Racing Club de Lens (@RCLens) July 14, 2023

Oscar Cortés débarque au RC Lens

Par le biais d'un communiqué, le RC Lens a donc offialisé ce nouveau transfert : « Du peps en provenance de Colombie ! Joueur prometteur formé au mythique Millonarios FC et néo-international colombien, Oscar Cortés rejoint les rangs de Franck Haise jusqu’en 2028 pour sa première expérience en Europe. Du haut de ses 19 ans, cet ailier vif et habile techniquement vient dynamiser le secteur offensif lensois ». De son côté, Arnaud Pouille ne cache pas sa satisfaction.

«Un talent brut et prometteur»