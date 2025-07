Double transfert au PSG, c’est le feu à Paris !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret sur le mercato jusque-là, le PSG devrait prochainement accélérer après la Coupe du monde des clubs dont la finale contre Chelsea aura lieu dimanche soir. Et les deux premiers transferts devraient avoir lieu très rapidement puisque Fenerbahçe serait sur le point de boucler les arrivées de Milan Srkiniar et Marco Asensio.

Focalisé sur la Coupe du monde des clubs, le PSG affrontera Chelsea dimanche soir en finale. Et à partir de la semaine prochaine, les Parisiens pourraient lancer concrètement son mercato qui n'a vu personne arriver, et seulement deux jeunes partir. Yoram Zague et Naoufel El Hannach ont effectivement été prêtés à Copenhague et Montpellier. Et cela devrait se poursuivre dans les jours à venir.