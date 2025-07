Double transfert à l’OM, c’est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM a réussi à vendre de nombreux éléments, à l’image de Valentin Rongier et Quentin Merlin, qui ont rejoint le Stade Rennais. Des transferts qui ont fait parler puisqu’ils sont tous les deux passés par le FC Nantes. Par conséquent, leurs choix sont vus comme des trahisons. Et Benjamin Bourigeaud reconnaît d’ailleurs qu’il n’aurait pas pu prendre une telle décision.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM a réalisé plusieurs jolies ventes, et a notamment envoyé Valentin Rongier et Quentin Merlin au Stade Rennais. Jusque-là, rien de choquant, sauf que les deux Marseillais sont formés au FC Nantes, le grand rival des Rouge et Noir. Formé au RC Lens avant d'avoir évolué sept saisons au Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud assure qu'il n'aurait jamais pu signer au LOSC ou au FC Nantes, les rivaux de ses clubs de cœur.

Bourigeaud surpris par Merlin et Rongier « Il y a cette rivalité Nantes Rennes. Même si moi, je n’y suis pas formé, j’ai été formé à Lens, donc il y avait une rivalité déjà avec Lille. Mais forcément, après 7 années passées à Rennes, on se sent un peu Rennais. On a du sang rouge et noir à l’intérieur. J’ai été étonné du recrutement de Valentin Rongier et Quentin Merlin. Sur le papier, ça reste deux bons joueurs de foot. Valentin, pour moi, c’est un très bon joueur de Ligue 1. Dans le football, il y a parfois des chambrages, d’autres qui sont un peu plus marqués, des images qui restent, et donc forcément, j’étais un peu étonné. Il faut aussi comprendre les supporters. Ce qu’ils ont fait, moi, je n’en serais pas capable. Je ne serais pas capable d’aller dans un club rival, parce que à partir du moment où j’ai tout donné, j’ai donné toute mon âme, tout mon cœur pour un club, je pense qu’aller dans le club rival, c’est… (il hésite, ndlr) Pour moi, je n’y arriverais pas », confie-t-il dans une interview accordée à Foot Mercato, avant de poursuivre.