Donnarumma : Le coup de pression lancé au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des mois, les interrogations sont nombreuses autour de l'avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG. Le gardien italien est sous contrat jusqu'en 2026 et son départ a largement été évoqué. Le nom de son remplaçant a fuité puisque Lucas Chevalier est dans le viseur du club depuis un moment. Pour Walid Acherchour, le PSG va devoir prendre une décision rapidement.

Parfois critiqué pour son manque de régularité, Gianluigi Donnarumma était sérieusement menacé la saison dernière. Mais ses belles performances en Ligue des champions ont changé l'opinion de nombreux observateurs. Sa prolongation de contrat n'est toujours pas actée au PSG et la piste Lucas Chevalier pourrait s'éloigner si ce n'est toujours pas réglé. L'avenir du Français est lié à celui du portier du LOSC.

Le PSG doit trancher Alors que le poste de gardien suscite de nombreuses interrogations au club depuis des mois, on ne sait pas encore ce que le PSG compte vraiment faire cet été. Pour Walid Acherchour, il faut maintenant trancher car le dossier Chevalier pourrait passer sous le nez des dirigeants parisiens. « Je comprends le PSG, qui a une nouvelle politique et une nouvelle stratégie. Il ne faut pas que ça pollue l'été du PSG. S'il y a une possibilité avec Lucas Chevalier, il ne faut pas non plus traîner. Il faut faire un choix à un moment donné » déclare le chroniqueur dans l'After Foot de RMC.