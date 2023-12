Deux joueurs signent à l'OM, «ça va faire très mal»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, l'OM s'est de nouveau renforcé de manière importante, notamment dans son secteur offensif. Mais pour le moment, cela ne porte pas ses fruits. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, tous deux arrivés de Championship, déçoivent depuis le début de saison, mais Amine Harit n'est pas inquiet, bien au contraire il promet même du lourd pour ses deux coéquipiers.

Harit confiant pour Ndiaye et Sarr

« Pareil pour Ili (Ndiaye) et Isma (Sarr), je les trouve beaucoup mieux depuis quelque temps aussi. À l'image des résultats de l'équipe, ce sont des joueurs qui vont être très, très importants pour nous. Isma a déjà de l'expérience en Ligue 1, avec des matchs à enjeu que ce soit avec le Sénégal ou avec Rennes à l'époque. Pour Ili, c'est différent. Il arrive d'Angleterre donc ça n'a rien à voir », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Ca peut faire très mal en championnat ou en Coupe d'Europe»