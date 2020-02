Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande décision prise en interne pour ce compatriote de Neymar ?

Publié le 28 février 2020 à 12h30 par La rédaction

En fin de contrat à Chelsea, Willian a notamment été annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. En Catalogne, on aurait d'ailleurs pris une grande décision pour l'international brésilien.

Willian verra son contrat prendre fin à Chelsea à la fin de la saison. Une aubaine pour de nombreux clubs qui pourraient s’offrir le joueur de Frank Lampard sans dépenser la moindre indemnité de transfert. Le FC Barcelone, intéressé depuis l’été 2018 par le Brésilien, pourrait ainsi revenir à la charge alors que le secteur offensif de Quique Setien n'est déjà pas énormément fourni. Toutefois, selon les informations de Mundo Deportivo , les dirigeants du Barça ne souhaiteraient finalement plus se positionner sur le dossier Willian.

Dossier écarté ?

Les dirigeants du FC Barcelone auraient, en effet, écarté une possible arrivée de Willian. Il y aurait trois raisons pour expliquer cette décision. D’abord, le Brésilien aura 32 ans cette année, un âge qui refroidirait la direction blaugrana. De plus, les dirigeants barcelonais n’auraient toujours pas abandonné le dossier Neymar. Le possible retour du joueur du Paris Saint-Germain serait alors incompatible avec Willian qui a le même profil. Enfin, la dernière raison serait que cette possible arrivée de l’attaquant de Chelsea pourrait freiner la progression d’Ansu Fati.