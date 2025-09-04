Des transferts polémiques annoncés à l’OM ?

Certains transferts bouclés par l’OM cet été ont particulièrement interrogé le journaliste Romain Molina. Ce dernier a notamment été interpellé par l’indemnité de transfert de Timothy Weah, arrivé en provenance de la Juventus, mais également par l’agent de Nayef Aguerd, Mounir Sidhoum, et ne comprend pas que des clubs puissent encore parler avec lui.
« Marseille, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mercato, en bien et en mal. » Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina est revenu sur certains dossiers de l’OM cet été, notamment celui de Joel Ordóñez, dans lequel Marseille a été « manipulé » par le Club Bruges.
« L’indemnité de Weah, je la regarde et je me dis qu’il y a des choses que je ne comprends pas trop »
Le journaliste a surtout été interpellé par l’arrivée de Timothy Weah, recruté dans le cadre d’un prêt payant d’1M€, avec une option d’achat obligatoire de 14M€, plus 3M€ de bonus : « Notamment sur les indemnités de transfert. Parce que l’indemnité de Weah, je la regarde et je me dis qu’il y a des choses que je ne comprends pas trop. »
« Je ne comprends toujours pas comment des gens dans le milieu du foot peuvent parler avec ce monsieur »
Enfin, Romain Molina a aussi parlé de Nayef Aguerd. « Sur Aguerd, l’agent Mounir Sidhoum qui est sur toutes les caméras, je pense qu’on en reparlera ces prochaines semaines. Je ne comprends toujours pas comment des gens dans le milieu du foot peuvent parler avec ce monsieur, mais bon, on aura le temps d’en reparler », a-t-il ajouté.