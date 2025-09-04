Des transferts polémiques annoncés à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Certains transferts bouclés par l’OM cet été ont particulièrement interrogé le journaliste Romain Molina. Ce dernier a notamment été interpellé par l’indemnité de transfert de Timothy Weah, arrivé en provenance de la Juventus, mais également par l’agent de Nayef Aguerd, Mounir Sidhoum, et ne comprend pas que des clubs puissent encore parler avec lui.

« Marseille, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mercato, en bien et en mal. » Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina est revenu sur certains dossiers de l’OM cet été, notamment celui de Joel Ordóñez, dans lequel Marseille a été « manipulé » par le Club Bruges.

« L’indemnité de Weah, je la regarde et je me dis qu’il y a des choses que je ne comprends pas trop » Le journaliste a surtout été interpellé par l’arrivée de Timothy Weah, recruté dans le cadre d’un prêt payant d’1M€, avec une option d’achat obligatoire de 14M€, plus 3M€ de bonus : « Notamment sur les indemnités de transfert. Parce que l’indemnité de Weah, je la regarde et je me dis qu’il y a des choses que je ne comprends pas trop. »