Départ de Mbappé : Une énorme occasion se confirme pour le PSG !

La rédaction

Personne ne connait encore la vérité sur la fin du feuilleton qui oppose Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pourtant, au sein du club on semble bel et bien avoir pris les devants et face à un possible départ de la star françaises, plusieurs pistes auraient été activées. C’est le cas en Italie, avec Lautaro Martinez de l’Inter.

Il y a de moins en moins de doutes concernant l’avenir de Kylian Mbappé, qui semble se rapprocher doucement mais surement d’un départ vers le Real Madrid. Mais pour le moment personne ne sait vraiment ce que fera le PSG pour oublier sa star, qui était arrivée en 2017 en provenance de l’AS Monaco.

Lautaro Martinez, le choix parfait ?

Ainsi, les spéculations fusent de tous côtés concernant le potentiel successeur de Mbappé au PSG et en Italie on parle surtout de Lautaro Martinez ces derniers jours. Il faut dire que le capitaine de l’Inter a le profil parfait pour renforcer l’attaque parisienne, aux côtés de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé.

Ça bloque avec l’Inter

L’Inter aimerait beaucoup le garder et le prolonger, mais pour le moment rien ne va comme prévu. La Gazzetta dello Sport confirme en effet qu’il existe quelques obstacles de taille dans les négociations entre Lautaro Martinez et le club milanais, qui devra vendre au moins une star cet été pour pouvoir financer son mercato.