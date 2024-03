Départ de Mbappé : Un joueur du PSG vend la mèche ?

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est aujourd'hui un joueur du PSG, il aurait pris la décision de s'en aller à l'issue de la saison, quand son contrat aura expiré. Une information qui a fait les gros titres des médias ces derniers jours, mais pour le moment, rien d'officiel à ce sujet. Mais voilà que Marco Asensio, coéquipier de Mbappé au PSG, a évoqué la possibilité que le Français s'en aille.

On commence désormais à y voir plus clair pour l'avenir de Kylian Mbappé. Après avoir tant attendu la décision de la star du PSG, elle aurait enfin été communiquée à Nasser Al-Khelaïfi. Ainsi, le Français aurait averti son président de son choix de quitter le PSG à l'issue de la saison. Pour ce qui est de sa destination, c'est au Real Madrid que la suite de sa carrière pourrait s'écrire. Mbappé devrait donc prochainement quitter le PSG, un départ sur lequel s'est prononcé son coéquipier à Paris, Marco Asensio.



« Il parait que Mbappé va partir »

C'est dans des propos rapportés par AS que Marco Asensio a évoqué le probable futur départ de Kylian Mbappé du PSG, lui qu'on annonce du côté du Real Madrid à compter de la saison prochaine. « Il parait que Mbappé va partir. Ça fait beaucoup parler à l'extérieur, mais en interne, on ne parle pas de cela. On se concentre sur d'autres choses. C'est un sujet qui fait énormément parler, mais en interne, on vit normalement », a lâché Asensio.

« Comme joueur, Mbappé est spécial »