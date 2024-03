Départ de Mbappé : Un buteur s'annonce au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé pour 90M€ l'été dernier, Randal Kolo Muani n'a jamais justifié cet investissement. Le buteur est loin dans la hiérarchie, derrière Gonçalo Ramos, mais aussi Kylian Mbappé. Son temps de jeu est famélique, ce qui pourrait le pousser à envisager déjà un départ. Mais pour l'instant, l'international français compte bien s'accrocher et convaincre son coach.

Il est le grand flop de cette saison. Recrue la plus chère du PSG l'été dernier, Randal Kolo Muani est en totale perte de confiance. Le buteur français porte sur ses épaules le prix de son transfert et les attentes. Doublé par Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé au poste d'avant-centre, il dispose d'un temps de jeu famélique, malgré des statistiques qui n'ont rien d'honteux (6 buts et 2 passes décisives).





Kolo Muani a pris sa décision

Selon les informations de L'Equipe , Kolo Muani n'est pas abattu et compte se battre pour convaincre Luis Enrique. Raison pour laquelle, l'attaquant n'a pas l'intention de quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Il l'a confirmé à son entourage.

Une place à prendre en attaque

Kolo Muani veut s'accrocher et conserver une attitude exemplaire. L'ancien de l'Eintracht Francfort est conscient qu'il y aura une place à prendre dans l'axe la saison prochaine avec le départ de Kylian Mbappé. Enfin une éclaircie pour le buteur ?