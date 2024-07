Départ de Mbappé : Semaine bouillante au PSG pour sa succession ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a tourné la page PSG cet été afin de s’en aller vivre son rêve de gosse au Real Madrid. Au Paris Saint-Germain, on chercherait coûte que coûte à combler le vide que le départ du meilleur buteur de l’histoire du club a laissé. Victor Osimhen se rapprocherait plus que jamais de la capitale.

Dès le 13 février dernier, Nasser Al-Khelaïfi savait qu’il allait devoir dénicher un remplacement à Kylian Mbappé lorsque ce dernier lui avait annoncé sa décision de ne pas apposer sa signature sur une prolongation de contrat au PSG. Le président du Paris Saint-Germain et Luis Campos auraient ainsi songé à Victor Osimhen dans la foulée comme The Athletic le révélait le 16 février.

Mercato : Le PSG est en grand danger pour ce transfert à 58M€ https://t.co/s3AZ8pgZv2 pic.twitter.com/PHf7eCMrwL — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Le successeur de Mbappé se prénomme Osimhen ?

Et à présent, après que le dossier Victor Osimhen ait été mis de côté pendant quelque temps, le transfert du Nigérian prendrait de plus en plus d’ampleur au Paris Sait-Germain. D’après Fabrizio Romano, le champion de France aurait planifié une sérieuse offensive et avancée pour boucler le transfert de Victor Osimhen la semaine prochaine.

Osimhen a dit oui au PSG, semaine décisive pour son transfert

En outre, le journaliste italien a pris le soin de confier sur X que Victor Osimhen aurait donné son aval pour un transfert au PSG depuis plusieurs jours désormais. À présent, de nouvelles discussions entre le Paris Saint-Germain et le Napoli seraient d’actualité afin de mener à bien une opération qui devrait avoisiner les 100M€, sa clause libératoire étant comprise entre 110 et 130M€ à Naples.