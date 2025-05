Départ de Mbappé : Le PSG refait le coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG n’avait pas réussi à conserver Kylian Mbappé dont le contrat prenait fin. Le Bondynois avait alors rejoint le Real Madrid. Et le club de la capitale pourrait bien connaître un nouveau cas de ce genre avec Marie-Antoinette Katoto qui ne devrait pas prolonger son contrat à Paris. Une signature à l’OL serait même en bonne voie.

Comme Kylian Mbappé l'été dernier, Marie-Antoinette Katoto voit son contrat au PSG s'achever à l'issue de la saison, et comme le Bondynois, l'attaquante de l'équipe de France devrait partir. En octobre dernier, Angelo Castellazzi, directeur sportif de la section féminine du PSG, confirmait déjà une tendance qui ne cesse de se confirmer.

Katoto vers un départ ?

« Un contrat, c'est la volonté de deux parties sur un seul projet. On cherche des personnes qui veulent être au PSG avec le même projet, avec l'envie de résultats. C'est le même cas pour toutes les joueuses en fin de contrat. Le discours ne bouge pas : il faut une volonté de rester à Paris et d'être heureuse », rappelait-il en début de saison.

Une signature à l'OL en bonne voie

Un mois plus tard, Marie-Antoinette Katoto confirmait d’ailleurs à l’AFP qu’elle n’avait pas reçu d’offre pour prolonger son contrat au PSG. « Ma décision est déjà prise et elle ne changera pas », assurait l’attaquante française qui laissait planer le doute sur son avenir. « On verra bien », concluait-elle. Selon L’EQUIPE, la situation a empiré au point qu’un départ ne fasse plus de doute. Et pour cause, une vive altercation aurait éclaté avec Angelo Castellazzi, ce qui ne laisse plus de doute quant à l'issue de ce dossier. L’OL tient la corde pour la recruter et l'associer à deux autres anciennes parisiennes à savoir Tabitha Chawinga et Kadidiatou Diani. Après Kylian Mbappé, c’est Marie-Antoinette Katoto qui va quitter le PSG en fin de contrat.