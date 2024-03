Départ de Mbappé : Klopp ne va rien changer pour le PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pliera bagage en fin de saison au PSG. Et si une vieille idée de transfert refaisait surface au Paris Saint-Germain, à savoir Mohamed Salah ? L’Égyptien aurait quelques partisans en interne, mais ne devrait pas être disponible cet été selon ses propres dires. Le départ de Jürgen Klopp n’y changerait rien.

C’est terminé pour Kylian Mbappé. En février dernier, le meilleur buteur de l’histoire du PSG annonçait au président Nasser Al-Khelaïfi sa décision de ne pas prolonger son contrat et donc de s’en aller en tant qu’agent libre en fin de saison. Et ce n’est pas son entraîneur Luis Enrique qui affirmera le contraire au micro de Prime Video Sport dimanche après-midi. « Je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l’avenir ! C’est un joueur incroyable, une meilleure personne encore. Je lui souhaite le meilleur du meilleur ! ».

Salah pour oublier Mbappé au PSG ?

Et pour le remplacer ? Diverses pistes semblent avoir été activées dont celle menant à Victor Osimhen. Option prise en considération depuis plusieurs années au PSG, Mohamed Salah aurait son lot de partisans au sein du Paris Saint-Germain à en croire L’Équipe . Et alors que Salah est sous contrat à Liverpool jusqu’en juin 2025, pourrait-il être influencé par le départ en fin de saison de son coach Jürgen Klopp ? Pas vraiment.

Salah : «Le départ de Klopp n'affecte pas mon avenir»