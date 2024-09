Départ de Mbappé : Il fait une incroyable annonce au boss du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme en 2022, le PSG aurait aimé conserver Kylian Mbappé, mais cet été, le capitaine de l’équipe de France a fait ses valises pour rejoindre le Real Madrid. Une énorme perte pour le club de la capitale étant donné le nombre de buts marqués par Mbappé. Mais voilà que face à Nasser Al-Khelaïfi, Cyril Hanouna a tenu à relativiser ce départ pour le PSG.

En 2017, Kylian Mbappé posait ses valises au PSG, qui avait alors déboursé 180M€ pour le chiper à l’AS Monaco et devancer toute la concurrence. Cette belle histoire aura donc duré 7 ans avant que le Français ne fasse donc ses valises cet été en décidant de rejoindre le Real Madrid. A fois financier et sportif, le coup est rude pour le PSG, qui doit désormais se faire à la vie sans Kylian Mbappé. Cela a d’ailleurs plutôt bien démarré cette saison et Cyril Hanouna n’avait pas manqué de rassurer Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, à ce propos.

Mercato - PSG : Luis Enrique a trouvé sa perle rare ! https://t.co/yCE8oiqtKL pic.twitter.com/4fVWUPCag3 — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

« Je suis un très grand ami du président du PSG »

Lors de son émission sur Europe 1, Cyril Hanouna s’est confié sur ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi, dévoilant au passage l’une de ses discussions suite au départ de Kylian Mbappé. Il a alors fait savoir : « Je le dis tout de suite et je n’ai pas peur de le dire, je suis un très grand ami du président du PSG. Je m’en suis jamais caché. J’ai comme vieil adage dans le vie, de toujours défendre mes amis. Je le connais bien, je sais ce qu’il a fait. Dans cette affaire, je suis à 100% derrière lui et avec lui ».

« Est-ce que t’as gagné la Ligue des Champions avec Mbappé ? »

« Le PSG a gagné 0€ avec Mbappé. La seule chose qu’ils ont gagnée, c’est qu’ils jouent beaucoup mieux sans lui. Je l’ai encore dit à Nasser Al-Khelaïfi la semaine dernière. Nasser m’avait dit que Kylian allait partir. Je lui ai dit : « La seule question que j’ai à te poser Nasser c’est : est-ce que t’as gagné la Ligue des Champions avec Mbappé ? ». Il m’a dit non. Je lui ai dit : « T’as répondu, sois heureux, prends ta raquette, on va jouer au padel » », a donc révélé Hanouna.