Départ de Mbappé : Il confirme en direct pour son successeur au PSG !

Clap de fin pour Kylian Mbappé après sept années passées au Paris Saint-Germain. Direction le Real Madrid pour le capitaine de l’équipe de France à la prochaine intersaison. En parallèle, le Paris Saint-Germain tenterait sa chance avec Victor Osimhen après une première tentative ratée l’été dernier. Et John Obi Mikel a confirmé la tendance.

Kylian Mbappé va plier bagage en fin de saison, soit au moment de l’expiration de son contrat. Qui pour le remplacer ? le10sport.com vous a confié courant février que le PSG était déjà intéressé l’été dernier par Victor Osimhen.

Clause à 130M€, le PSG prépare l’après-Mbappé avec Osimhen ?

Le dossier Osimhen est toujours d’actualité, d’autant plus qu’une clause libératoire à 130M€ a été incluse dans son contrat prolongé en décembre dernier par le Napoli et courant jusqu’en 2026. Icône de Chelsea, John Obi Mikel a profité d’une interview avec le journaliste Ben Jacobs afin de confirmer l’intérêt du PSG pour son compatriote nigérian. CBS Sports annonçait vendredi qu’il faudrait « une montagne d’argent » pour que le PSG réussisse à empêcher le transfert d’Osimhen en Premier League.

Obi Mikel confirme les intérêts du PSG et de Manchester United